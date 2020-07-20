Покупаем больше, чем продаем: импорт сыра увеличился втрое

Ежемесячно в стране продается около 8 тыс. т сыров. Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2020-го украинцы купили около 46 тыс. т сычужных сыров. Импорт составил 16,5 тыс. т - 36% всех продаж. Это почти втрое больше, чем в соответствующий период 2019 года.

Ежемесячно в стране продается около 8 тыс. т сыров. Из них импортируемых - более 3 тыс. т, то есть около 35%. Получается, что каждый 3-й украинец покупает европейский сыр.

Из приведенных цифр можно сделать выводы, что во 2-м полугодии доля импортных сыров еще больше возрастет, сообщает Инфагро.

Зато экспорт сыра существенно уменьшился. За первое полугодие из Украины вывезли только 1,8 тыс. т. Ранее ежемесячно вывозили по 5-6 тыс. т сыра.

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Рост импорта сыра не мешает отечественным сыроделам держать высокие цены на свою продукцию. Рядовые кормовые сыры оптом стоят не дешевле 150 грн/кг. Себестоимость импорта польской или немецкой гауды составляет не более 110 грн/кг, хороший немецкий эмменталь - 170 грн/кг.

Украинские экспортеры до сих пор пытаются продавать российский сыр на внешние рынки почти по цене немецкого эмменталя - около 4500 USD/т. Поэтому экспорт такой незначительный.

В 2019 году Украина закупила 20,5 тыс. т сыров. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Больше всего завезли сыров сорта чеддер, гауда, эдем, фета, камамбер, бри.