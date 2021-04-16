Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше

Фото: предоставлено собственником хостела

Месяц назад Польша отказалась принимать украинские тесты на коронавирус. Поэтому, все граждане, которые приезжают на работу или по другим причинам, должны сдать тест в Польше или пройти 10 дневный карантин. Поэтому в последнее время стало популярно жилье на карантин. Сдают такое преимущественно украинцы. И стоит койко - место от 188 до 525 гривен в день.

"Жилье на карантин чаще всего предлагают в группах украинцев в Польше. Сейчас есть немного недовольства, что начали делать тесты в Польше. Вот, я зарабатывал на том, что у меня украинцы отбывали полный карантин. За весь период получал 3 тысячи гривен. За эти деньги также покупал минимальный набор продуктов. А сейчас едут на день – два, после каждого убери, постели изменения. Работы прибавилось, а заработки упали", - рассказывает Сергей Ерохин, который сдает жилье в Варшаве.

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В сети Украинцы опубликовали, какие условия предлагают на карантин. Чаще всего это хостелы. Люди, которые приезжают в один день, попадают в одну комнату.

"Я отбывал карантин в Кракове. Снимал жилье на 2 дня, чтобы сдать тест. За сутки платил 200 гривен. Тесты здесь делают в течение суток, но менее, чем на два дня не поселяют. Сам тест стоит от тысячи до 1200 гривен. Условия нормальные. Был неподалеку от центра. Комната чистая, опрятная. Владелица бесплатно угощала чаем, дала возможность постирать вещи.",- говорит гастарбайтер Юрий Федик.

Чаще всего для мужчин и женщин отдельные комнаты, или общие для пар. Самое дорогое жилье под карантин в Варшаве. Однокомнатные апартаменты обойдутся в 5250 гривен на 10 дней. Но владелец обеспечивает трехразовым питанием.

"У нас очень хорошие пайки. К тому же на одного человека или на пару в полном распоряжении комната, где есть и миникухни и туалет с ванной", - говорит владелец.

Половина граждан живут от зарплаты до зарплаты. Это так называемая модель трудового рабства. Более трети населения не может приобрести себе в полном объеме лекарства, оплатить необходимую медицинскую помощь, по данным Госстата. В Украине примерно четвертая часть домохозяйств получают субсидии. Несколько лет назад было почти 50 процентов. Уменьшение их количества произошло не потому, что украинцы стали богаче. А благодаря более жестким критериям отбора тех, кто имеет право на получение выплат.