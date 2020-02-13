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четверг, 13 февраля 2020 16:16

Украинцы переходят на безналичные расчеты - Нацбанк

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В прошлом году украинцы с помощью платежных карт совершили 5,06 млрд операций на сумму 3,58 трлн грн. Это на 24,3% больше, чем в 2018-м.

8 из 10 операций платежными карточками были безналичные. По итогам года их объем достиг 1,8 трлн грн. Это 50,3% всех операций с карточками. В 2014-м показатель составлял 25%, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Автор: НБУ
  8 из 10 операций платежными карточками были безналичные.
8 из 10 операций платежными карточками были безналичные.

На 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 68,9 млн шт. платежных карточек, или на 16% больше, чем в начале 2019-го. Активные из них 61,2%.

Выросло количество бесконтактных платежных карт - до 8,6 млн шт.

Автор: НБУ
  Выросло количество бесконтактных платежных карт.
Выросло количество бесконтактных платежных карт.

За прошлый год на 19,7% стало больше платежных терминалов - 333,8 тыс. шт. За последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалось в среднем на 31 тыс. шт. в год.

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Автор: НБУ
  Больше всего платежных терминалов в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
Больше всего платежных терминалов в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Наименьшее количество платежных терминалов - на западе Украины и в Луганской, Донецкой областях. Больше всего их в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Национальный банк за 4 месяца из обращения изъял 23,2 млн мелких монет номиналом 1, 2 и 5 коп. Монет изъяли общей стоимостью около 1 млн грн.

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13
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