Сколько мелких монет изъяли из обращения

Монеты мелких номиналов перестали быть платежным средством 1 октября 2019-го. Фото: pro-consulting

Национальный банк за 4 месяца из обращения изъял 23,2 млн мелких монет номиналом 1, 2 и 5 коп.

Монет изъяли общей стоимостью около 1 млн грн, передает hromadske.

Монеты мелких номиналов перестали быть платежным средством 1 октября 2019-го. Однако их можно обменять в отделениях банков в течение года. Еще в течение двух копейки будут обменивать в отделениях Приватбанка, Ощадбанка и Национального банка.

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Кроме того, регулятор за 4 месяца изъял из обращения 27,9 млн монет номиналом 25 коп.

Изъятые из обращения монеты Нацбанк утилизирует. Лом монет отправляют на переплавку.

Обновленная банкнота 200 грн в Украине появится 25 февраля 2020 года. Будет иметь усиленную защиту. В частности, будет улучшена рельефность элементов печати, усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасня защита, использованы два инновационных защитных элемента.