Украинцы отправили за границу $154 млн

В Национальном банке Украины назвали объем частных денежных переводов от начала 2020 года. Фото: НБУ

Национальный банк Украины назвал объем частных денежных переводов от начала 2020 года.

Следовательно, с начала этого года в страну было отправлено более $2, 9 млрд таких переводов и почти $154 млн поступило из Украины за границу. Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что больше всего средств в Украину поступило из США, РФ, Польши, Израиля и Италии. Больше частных отправлений из Украины было осуществлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США и Турцию.

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Регулятор сообщает и о том, что объем переводов через системы перевода средств в пределах страны тоже бильшився.

"58259 млн грн, или $2331 млн США в эквиваленте, - это на 36% больше, чем в прошлом году в первом квартале. И это еще без так называемых р2р-переводов между картами (правда, эти данные тоже скоро будут ) ", - подытожили в НБУ.

Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил председатель НБУ Яков Смолий.