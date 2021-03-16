Украинцы оценили развитие экономической ситуации. Треть ожидает ухудшения

Украинцы не слишком верят в быстрые положительные изменения в экономической сфере. Фото: unsplash

18% украинцев считают, что события в государстве развиваются в правильном направлении, 66% полагают, что в неправильном.

68% респондентов называют экономическую ситуацию в стране очень плохой или достаточно плохой, говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

Позитивнее опрошенные оценили уровень благосостояния их семей.

"44% назвали его очень или достаточно плохим. 45% оценили как не плохой и не хороший, 9% - как хороший или очень хороший", - отмечается в результатах исследования.

Украинцы не слишком верят в быстрые положительные изменения в экономической сфере: только 9% считают, что в ближайшие 3 месяца что-то изменится к лучшему. Столько же надеются, что за это время повысится уровень благосостояния их семьи.

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30% украинцев считают, что за этот же период экономическое положение страны изменится к худшему, 23% - что изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится.

Согласно результатам опроса, ожидания украинцев на ближайшие 2-3 года противоречивы. От 22 до 25% респондентов в каждом сегменте верят, что экономическая ситуация за этот период в стране улучшится, ухудшится или не изменится.

28% респондентов ожидают, что уровень благосостояния не изменится, тогда как 21% ожидает улучшения, а 19% - ухудшения.

19% опрошенных считают, что Украина может преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 50,5% - что способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, а 19% - что не способна преодолеть вообще.

В 2020 году количество предпринимателей, удовлетворенных состоянием дел в их бизнесе, снизилась почти вдвое по сравнению с предыдущими годами.