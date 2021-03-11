Украинцы не желают работать на родине 93% заробитчан не вернутся в Украину

Среди украинцев, которые ищут работу, 63% планируют работать за границей. Фото: pexels.com

Украинские заробитчане не планируют возвращаться работать в Украину. Несмотря на карантин, 93% граждан планируют и в дальнейшем работать за границей, а каждый третий - ищет предложения на более долгий срок, чем на один сезон.

Среди украинцев, которые ищут работу, 63% планируют работать за границей или рассматривают такой вариант. Основными причинами называют безработицу в стране, более высокие зарплаты и лучшие условия труда за рубежом, пишет Obozrevatel.

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Никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году 33% украинцев. Треть выезжает на год и более, а 67% - только на сезонные работы, которые продолжаются несколько месяцев.

Для трудовой миграции работники чаще всего выбирают Польшу (50%), Чехию (11%), Германию (9%), Литву (2%) и Словакию (1,5%). Самые популярные сферы это производство (26,5%), строительство (24%), транспорт и логистика (11%), сфера обслуживания (9%), агросектор (8,5%), домашние услуги и работа с детьми (6,5 %), сфера красоты (1,5%).

В то же время, каждого четвертого работника не устраивают условия в Украине, ведь по данным опроса большинства украинский - 70% - работодатели за рубежом предоставляют бесплатное жилье, 33% имеют бонусы за хорошие результаты, 29% - получают страхования, а 24% - компенсируют стоимость питания.

Большинство работодателей предлагали в феврале заработную плату в размере 11 - 15 тыс. грн. Средняя заработная плата по вакансиям - 12 тыс. грн. По резюме - 12 958 грн.