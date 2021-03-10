В каком регионе самые высокие зарплаты: опубликовали рейтинг

Средняя заработная плата по вакансиям - 12 тыс. грн. Фото: pexels.com

Большинство работодателей предлагали в феврале заработную плату в размере 11 - 15 тыс. грн. Средняя заработная плата по вакансиям - 12 тыс. грн. По резюме - 12 958 грн.

Аналитики robota.ua проанализировали, как распределились заработные платы в феврале 2021 в регионах Украины.

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Большинство столичных работодателей предлагали кандидатам заработок в размере 11-19 тыс. грн. Впрочем, некоторые работодатели готовы платить до 23 тыс. грн. Средняя заработная плата и по вакансиям и по резюме - 15 тыс. грн.

В Харькове приглашали кандидатов в команды на заработную плату 9 -12 тыс. грн. Впрочем, здесь реально найти работу с заработком 15 - 18 тыс. грн. По вакансиям средняя зарплата составляет 12 тыс. грн, по резюме - 11 989 грн.

Львовские работодатели предлагали кандидатам заработок в размере 9 - 18 тыс. грн. Средняя заработная плата по вакансиям - 12 тис. грн, за резюме - 11 206 грн.

Распределение зарплаты в других регионах Украины выглядит следующим образом:

Одесса - 11-19 тыс. грн;

Днепр - 9-18 тыс. грн;

Запорожье - 10-16 тыс. грн;

Полтава - 7-13 тыс. грн;

Ровно - 7-13 тыс. грн.

В Украине не исчезает спрос на рабочие профессии. Однако это не снижает уровень безработицы, ведь украинцы прихотливы к условиям трудоустройства.