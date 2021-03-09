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вторник, 09 марта 2021 17:24

Какую работу ищут украинцы: условия и уровень зарплаты

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Какую работу ищут украинцы: условия и уровень зарплаты
Люди рабочих профессий ориентируются в целом на оплату труда. Фото: pexels.com

В Украине не исчезает спрос на рабочие профессии. Однако это не снижает уровень безработицы, ведь украинцы прихотливы к условиям трудоустройства.

Люди рабочих профессий ориентируются в целом на оплату труда - 90% опрошенных согласились бы на работу по контракту или вахтовым методом, если бы им предложили зарплату, которая их устраивает. В то же время 60% рабочих не готовы ехать на работу в другой регион страны или за границу, пишет "Сегодня".

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Зарплату, по которой они бы согласились переехать в другой регион, 24% респондентов назвали 15-20 тыс. грн. Для 21% это 25-30 тыс. грн, и для 14% - 30-35 тыс. грн. На зарплаты меньше 15 тыс. грн согласились только 9% опрошенных.

Кроме того, 56% респондентов сказали, что для них важно, чтобы предложенная работа была официальной.

В Украине сфера IT становится более гендерно сбалансированной. Доля женщин в украинском ИТ увеличилась в 3 раза за 9 лет.

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