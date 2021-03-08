Девушки покоряют украинской IT-сектор: почти половина специалистов - женщины

Доля женщин в украинском ИТ увеличилась в 3 раза за 9 лет. Фото: pexels.com

В Украине сфера IT становится более гендерно сбалансированной. Доля женщин в украинском ИТ увеличилась в 3 раза за 9 лет.

Согласно исследованию GlobalLogic, в начале 2012 года в этой сфере было лишь около 7% женщин. В 2021 - более 22%. Количество специалисток в ИТ-индустрии страны в среднем растет на 15% ежегодно, пишет портал ITC.ua.

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В Украине 40% всех нетехнических позиций занимают специалистки. Среди всех тестировщиков в Украине женщины составляют 33%, а среди разработчиков индустрии - 8%. Такой же процент розробниць в мире. 47% женщин в украинском ИТ сотрудничают с сервисными компаниями. Количество технических специалисток за 3 года выросла на 12% и составляет 45%, то есть почти половину всех женщин индустрии. Более 70% специалисток компании занимаются тестированием и разработкой программного обеспечения.

"Сфера IT, как в мире, так и в нашей стране, становится более гендерно сбалансированной. Это связано как с ростом индустрии в целом, так и с активным развитием политик разнообразия. И мы следуем глобальным тенденциям - в нашей компании 22,7 % женщин. 26% из них - розробници, почти 42% занимаются тестированием, а около 10% - менеджеру и топменеджеркы ", - прокомментировали в GlobalLogic.

Чаще всего в феврале искали работников в сферах продаж и ІТ. Доля объявлений о вакансиях составляет 26% и 20% от общего количества соответственно.