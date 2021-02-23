В каких специалистах больше всего нуждаются работодатели

Более половины работодателей предлагают кандидатам зарплату от 10 тыс. до 20 тыс. грн. Фото: unsplash

Чаще всего в феврале искали работников в сферах продаж и ІТ. Доля объявлений о вакансиях составляет 26% и 20% от общего количества соответственно.

Популярной является также работа в банковской сфере - 9%, медицинской - 8%, маркетинговой - 8%, транспортной - 8%, бухгалтерской - 7%, передают grc.ua.

Больше всего вакансий предлагают в Киеве - 29%. Следующими по количеству объявлений о поиске работы идут Днепропетровская - 5%, Харьковская - 4%, Одесская - 3%, Львовская - 2% области.

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В столице больше всего и тех, кто ищет работу. Также большое количество резюме размещают жители Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей.

Более половины работодателей предлагают кандидатам зарплату от 10 тыс. до 20 тыс. грн. Заработную плату от 20 тыс. до 30,1 тыс. грн предлагает 23% работодателей. Оклад в размере более 50 тыс. грн готовы предложить своим работникам 4% компаний.

Зарплаты в размере 50 тыс. грн и более предлагают инженерам, бухгалтерам и технологам.