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вторник, 27 апреля 2021 17:40

Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий

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Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Большинство украинцев не доверяет банкам. Фото: Елена Луценко

Правительство изменило порядок назначения субсидий. С 1 мая будут учитывать доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг. Внимание будут обращать на большие одноразовые покупки, приобретения иностранной валюты, банковских металлов, а также на случаи пересечения границы. Как нововведения повлияют на украинцев, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

Зачем снова делают правила жестче, ведь тарифы на коммунальные услуги постоянно растут?

Это такая государственная политика. Хотят уменьшать количество субсидиантов. Решили это делать за счет искусственного ограничения доступа населения к программам субсидирования. Например в прошлом году ввели правило, что при расчете субсидий берется 20% совокупного дохода домохозяйства вместо 15, как было раньше. Это на треть сократило доступность субсидий для украинских семей. То, что будут учитывать наличие автомобиля, доходы от депозитов и продажи валюты - попытка выявить косвенным методам людей, которых можно отсечь от системы субсидий.

Почему так делают? В бюджете не хватает денег?

Наоборот. В прошлом году мы увидели, что средств в бюджете было слишком много. Здесь сарказма нет. Например, Министерство финансов в прошлом году досрочно погашало долги 2021-2022 годов. В частности, еврооблигации на 800 миллионов долларов. Совокупно более миллиарда долларов было потрачено на непонятные сделки с финансовыми инструментами. Во время кризиса этого всего можно было не делать. Долги будущих периодов нас никто не заставлял выплачивать. Можно было спокойно увеличить вдвое сумму средств, которая закладывалась на субсидии. Сейчас 20-30 миллиардов гривен можно выделить для того, чтобы расширить эту программу. Но она у нас наоборот сокращается. Здесь речь идет не о доходах бюджета, дело в приоритетах. Если для государства на вершине пирамиды стоит человек, тогда все делается для улучшения социальных стандартов. В Украине ранее на этой вершине были олигархи, а теперь еще добавились внешние кредиторы, которым нужно возвращать огромные долги.

Что будут делать люди, чтобы не потерять субсидии?

Приведу примеры из жизни. Когда постепенно повышали минимальную зарплату, очень много людей теряли субсидии или им уменьшали размер льготы. Поэтому украинцы просили работодателей выплачивать часть зарплаты в конверте, чтобы не потерять субсидию. Государство от этого только потеряло в налогах. Так же будет и сейчас. Чтобы не потерять субсидий, украинцы начнут забирать депозиты из банков. Поэтому проценты, насчисляемые сейчас по вкладам, совсем небольшие по сравнению с прошлыми годами. Валюту будут менять на черном рынке, потому что там эта операция не фиксируется. Государство таким образом обманывает само себя.

Скольких людей коснутся нововведения?

Не всех, потому что у многих людей нет никаких депозитов. У нас население вообще не имеет возможности что-то откладывать, еще и не доверяет банкам. Это просто очередная бессмысленная система ограничений.

Каковы перспективы субсидий в Украине?

Нет перспективы для этой программы. Она не может быть ни стабильной, ни эффективной. Уровень тарифов и цен за коммунальные услуги, природный газ не соответствует платежеспособному спросу населения. Это то же, что сейчас кому-то в голову пришло бы цену на хлеб в магазинах устанавливать в соответствии с импортным паритетом. Например, по цене французского багета в Париже. Еще добавлять к этой стоимости доставку в Киев. Хлеб по такой модели стоил бы 1000 гривен. Что бы тогда произошло? Он просто заплесневел бы в магазинах. Люди начали бы сами печь. Это антиэкономическое абсурдная модель.

По стоимости газа, то она устанавливалась по импортному паритету еще год назад. Но люди не могут сами себе предоставлять коммунальные услуги. Поэтому часть оплачивает счета, часть перестала платить. Еще часть украинцев повесила эту миссию на государство в виде получения субсидий. В результате, у нас долг за коммунальные услуги уже превысил 80 млрд гривен. Это исторический рекорд. Надо переходить к модели справедливой цены. Иначе никакого положительного решения этой проблемы с долгами за коммунальные не будет. Ситуация будет только ухудшаться и скоро перейдет точку невозврата. Ее нельзя будет урегулировать нормальным путем.

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Какой может быть выход?

Государству придется что-то с этими долгами делать. Радикальный путь - забирать у людей квартиры. Или просто простить долги за коммунальные. Все будет зависеть от того, насколько власть уверена в себе. Сейчас единственный путь - установление справедливой цены на природный газ. Это экономически обоснованные расходы плюс средняя норма рентабельности. Газ украинской добычи тогда будет стоить 3 тысячи гривен для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Соответственно, все производные тарифы на тепло, горячую воду уменьшатся на 50% минимум. И тогда количество субсидиантив сократится до уровня менее 10%. Так и должно быть в нормальной уравновешенной экономической модели. Затем надо устанавливать 5-летний мораторий на увеличение стоимости коммунальных услуг. Чтобы люди начали не только платить текущие платежки, но и постепенно возвращать старые долги. Другого пути нет. Все, что сейчас происходит - это экономический абсурд.

Что увидим в последующие годы?

Количество получателей субсидий будут уменьшать. И не потому, что у государства нет денег. Это будет происходить потому, что взят общий курс на десоциализацию функций государства. Несмотря на то, что по Конституции Украина социальное государство. Социальные функции будут постепенно обрезаться. Все это будет идти параллельно с деиндустриализацией экономики. Простыми словами - останется аграрная сырьевая экономика.

Как изменилось количество получателей субсидий за годы?

С 2015-2016 годов количество уменьшилось вдвое. В начале более 50% домохозяйств пользовались субсидиями. А сейчас - где-то на уровне 25%.

Средний размер субсидии в феврале 2021 составил 1483 грн. Такую помощь в Украине получают около 3 млн домохозяйств.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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