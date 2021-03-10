Назвали средний размер субсидии в Украине

Средний размер субсидии в феврале 2021 составил 1 483 грн. Фото: pexels.com

Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1483 грн. Такую ​​помощь в Украине получают около 3 млн домохозяйств.

Средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги составляет около 10% совокупного дохода домохозяйств-получателей субсидий, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания в правительстве, сообщает пресс-служба министерства.

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При росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, так как зависит от дохода, а размер субсидии - увеличивается

"Среди всех получателей жилищной субсидии около 40 процентов составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, не превышающим размера прожиточного минимума, еще почти 40 процентов - домохозяйства с доходом на одного человека от 1 до 1,5 прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц, 17 процентов - с доходом от 1,5 до 2 прожиточных минимумов", - сказала министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.