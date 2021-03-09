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вторник, 09 марта 2021 18:32

Субсидии в Украине будут получать больше людей

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Субсидии в Украине будут получать больше людей
Государство в дальнейшем будет поддерживать тех, кто не может платить за коммунальные услуги. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.

Премьер также поручил разработать решение по погашению имеющейся задолженности за коммунальные услуги, сообщает Правительственный портал.

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Кроме того, глава правительства поручил профильным министерствам проинформировать население о возможности получения субсидий и создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Так, Минфин получил поручение разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиона - выполнить работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за коммунальные услуги.

2020 года были открыто более 342 тыс. производств за неуплату коммунальных услуг. Это на 50% больше 2019-го. Большинство коммунальщиков, стягивающие деньги, - учреждения, которые поставляют отопления.

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