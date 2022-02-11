Украинцы хранят в банках средства более чем на 675 миллиардов гривен

При выплатах по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну. Фото: ictv.ua

По состоянию на 1 января 2022 года, общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 675,6 млрд грн.

Это на 11,2% или 68,0 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 г. (607,6 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 262,6 млрд. грн.

Сумма вкладов в национальной валюте 422,8 млрд грн (+65,4 млрд грн в год); в иностранной валюте – 252,8 млрд грн (+2,6 млрд грн в год).

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При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и временной администрации.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 января 2022 года составила 72,3 млрд грн (10,7% от общей суммы вкладов), что на 18,6 млрд грн больше, чем на начало 2021 года. .

"Росту суммы вкладов физлиц в 2021 году способствовало несколько факторов. Среди них: увеличение минимального уровня заработной платы на 30,0% с начала года (с 5000 грн до 6500 грн); прирост фонда оплаты труда на 176,8 млрд грн или 16,9% за 2021 год по сравнению с 2020 годом; прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 20,6 млрд. грн. или 5,9% в 2021 году по сравнению с 2020 годом; прирост частных денежных переводов в Украину на 3,0 млрд долларов США или 25,4% за 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – пояснила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда гарантирования вкладов Елена Дещеня.

Она также отметила, что в 2021 году увеличилась именно доля вкладов в национальной валюте, достигшей 62,6% по состоянию на 01.01.2022 (в начале 2021 года этот показатель составлял 58,8%).

Валютные вклады росли медленно в связи с укреплением курса гривни в прошлом году и невысокими процентными ставками по ним.

По состоянию на 1 января 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 70 банков.



Из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными и получили чистую прибыль 77,9 млрд грн по состоянию на 1 января 2022 года Это перекрыло убытки пяти банков на общую сумму 0,4 млрд грн.

Прибыль сектора концентрирована: пять наиболее прибыльных банков сформировали 67% всей прибыли.