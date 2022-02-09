Украинские банки в прошлом году заработали вдвое больше, чем в 2020 году

Из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными. Фото:unsplash.com

Исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли получили в 2021 году платежеспособные банки, что почти вдвое больше, чем в 2020-м (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 году (58,4 млрд грн). Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020-м.

По состоянию на 1 января 2022 года из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными и получили чистую прибыль 77,9 млрд грн, что перекрыло убытки пяти банков на общую сумму 0,4 млрд грн. Прибыль сектора концентрирована: пять наиболее прибыльных банков сформировали 67% всей прибыли, сообщает сайт Национального банка Украины.

В ІV квартале 2021 года чистая прибыль банков была самой большой, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы – 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с ІV кварталом 2020-го.

"Убедительный финансовый результат 2021 года подтверждает отличное состояние банковского сектора: он устойчив, эффективен, интересен для инвесторов и способен поддержать экономику ресурсом. Это результат огромной системной работы последних лет. Рекордная доходность и запас капитала свидетельствуют о готовности банков к введению новых регуляторных требований для повышение устойчивости перед будущими вызовами и сохранение финансовой стабильности", – отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Главными факторами прибыльности банковского сектора в 2021 году стали дальнейший рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Так, годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составил 39% и 25% соответственно. Этому способствовало увеличение процентных доходов от кредитования, которое оживилось после кризиса.

Дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов банков. Быстрый рост чистых процентных и комиссионных доходов, по сравнению с операционными расходами, повысил операционную эффективность банков. Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Кроме того, были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

"Накопившиеся резервы позволяют нам сглаживать чрезмерные курсовые колебания вследствие валютных интервенций. Для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года полтора миллиарда долларов. У нас достаточно резервов для того, чтобы и дальше придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания", - убежден глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Фиксировать обменный курс регулятор не планирует.