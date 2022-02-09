Украинские банки в прошлом году заработали вдвое больше, чем в 2020 году

 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 288
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 522
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1008
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2241
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1062
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3564
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
6
10
3
18
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1062
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1845
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 99
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 09:27

Украинские банки в прошлом году заработали вдвое больше, чем в 2020 году

  Комментировать
Украинские банки в прошлом году заработали вдвое больше, чем в 2020 году
Из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными. Фото:unsplash.com

Исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли получили в 2021 году платежеспособные банки, что почти вдвое больше, чем в 2020-м (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 году (58,4 млрд грн). Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020-м.

По состоянию на 1 января 2022 года из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными и получили чистую прибыль 77,9 млрд грн, что перекрыло убытки пяти банков на общую сумму 0,4 млрд грн. Прибыль сектора концентрирована: пять наиболее прибыльных банков сформировали 67% всей прибыли, сообщает сайт Национального банка Украины.

В ІV квартале 2021 года чистая прибыль банков была самой большой, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы – 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с ІV кварталом 2020-го.

"Убедительный финансовый результат 2021 года подтверждает отличное состояние банковского сектора: он устойчив, эффективен, интересен для инвесторов и способен поддержать экономику ресурсом. Это результат огромной системной работы последних лет. Рекордная доходность и запас капитала свидетельствуют о готовности банков к введению новых регуляторных требований для повышение устойчивости перед будущими вызовами и сохранение финансовой стабильности", – отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар – дешевле 28. Нацбанк установил курс на среду

Главными факторами прибыльности банковского сектора в 2021 году стали дальнейший рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Так, годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составил 39% и 25% соответственно. Этому способствовало увеличение процентных доходов от кредитования, которое оживилось после кризиса.

Дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов банков. Быстрый рост чистых процентных и комиссионных доходов, по сравнению с операционными расходами, повысил операционную эффективность банков. Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Кроме того, были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

"Накопившиеся резервы позволяют нам сглаживать чрезмерные курсовые колебания вследствие валютных интервенций. Для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года полтора миллиарда долларов. У нас достаточно резервов для того, чтобы и дальше придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания", - убежден глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Фиксировать обменный курс регулятор не планирует.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские банки в прошлом году заработали вдвое больше, чем в 2020 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 32808
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13140
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 12438
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 10935
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10422
Экономика
Правительство считает профтехобразование перспективным и будет вкладывать сотни миллионов в его развитие
Правительство считает профтехобразование перспективным и будет вкладывать сотни миллионов в его развитие Просмотров: 27
Доллар – дешевле 28. Нацбанк установил курс на среду
Доллар – дешевле 28. Нацбанк установил курс на среду Просмотров: 288
Биржу труда цифровизируют - центры занятости сделают "клиентоориентированными"
Биржу труда цифровизируют - центры занятости сделают "клиентоориентированными" Просмотров: 198
Французские локомотивы для Украины: плюсы и минусы проекта в 1 млрд долларов
Французские локомотивы для Украины: плюсы и минусы проекта в 1 млрд долларов
 Просмотров: 1341
Заместители министров "переплюнули" Шмыгаля по зарплатам
Заместители министров "переплюнули" Шмыгаля по зарплатам Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
2
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Голосов: 113
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть