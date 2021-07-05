Украинцы хотят референдума и против продажи земли иностранцам - опрос

Автор: Елена Луценко Поддерживают продажу иностранцам 12,1% украинцев

84% украинцев против продажи земли иностранцам. 71,7% опрошенных за проведение референдума. Хотят запрета продажи сельхозземли.

Это результаты опроса Киевского международного института социологии. Его провели с 22 по 29 июня, пишет "Экономическая правда".

Опросили 2031 респондента из 107 населенных пунктов всех регионов Украины, методом личного интервью. В Луганской и Донецкой областях опрос провели на подконтрольной Украине территории. В Крыму не опрашивали.

21% опрошенных не поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли. 7,2% - не определились или отказались отвечать.

На вопрос "Поддерживаете ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?" 65,2% респондентов проголосовали бы "за", а 21,8% проголосовали бы "нет".

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6,5% не взяли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать.

Поддерживают продажу иностранцам 12,1% украинцев.

1 июля в Украине стартовал рынок земли. 1 га будет стоить $1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс. Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10% ежегодно. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.