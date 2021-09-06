Украинцы готовы работать за 8-13 тыс. грн: обзор рынка труда

Больше всего вакансий было в розничной и оптовой торговле, на производстве, в сфере ІТ, государственном секторе. Фото: pixabay.com

В августе чаще всего работодатели предлагали зарплату 11000-15000 грн.

7107 работодателей разместили вакансии с заработной платой 15000-19000 грн. На работу с оплатой 7000-11000 грн приглашали 5394 компании.

Наименьший заработок предлагал 2391 работодатель - меньше 7000 грн, а самый высокий - от 39000 грн - 1382, сообщает Прозрачная работа.

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Большинство претендентов отмечали в резюме, что готовы рассмотреть предложения от работодателей, которые предлагают зарплату от 8000 до 13000 грн. Еще 24 385 человек хотели получать 13000-18000 грн. От 18000 до 23000 грн - такие зарплатные ожидания были у 11322 претендентов. На самую низкую зарплату претендовали 7865 кандидатов - менее 8000 грн. На самую высокую - от 48000 грн - 1651.

Кроме заработка работодатели предлагали: бонусы и премии, бесплатное обучение, корпоративы, скидки сотрудникам, регулярный пересмотр зарплат, офис рядом с метро.

Больше всего вакансий было в розничной и оптовой торговле, на производстве, в сфере ІТ, государственном секторе.

Правительство хочет сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин. Подготовили план до 2023 года. Минэкономики подготовило проект "Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации". Документ должен одобрить Кабмин.