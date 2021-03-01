Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится

С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. Фото: unsplash.com

Украинцев переводят на годовые газовые тарифы. В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированная.

С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. В течение года стоимость газа будет фиксированная, ежемесячно нужно будет вносить равные суммы, говорится в постановлении Кабмина №1236.

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Также вместо 2 платежек - абонплата и за сам газ - будет 1. Размер абонплаты в различных регионах выровняют, а тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне.

Операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители. Впрочем, из годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на летний. Поставщика газа можно будет менять через "Дию".

Большинство газоснабжающих компаний обнародовали свои цены на март. Они не превышают 6,99 грн за кубометр, потому что к концу марта правительство ввело предельную цену на газ.