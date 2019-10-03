Украинцев предупредили о подорожании бензина и дизтоплива

Возможность снизить стоимость топлива была, однако это не получилось сделать из-за внутренних проблем. Фото: Depositphotos

В Украине цены на автозаправках не менялись с середины сентября. Однако в октябре топливо может подорожать.

"Стоимость нефтепродуктов выросла существенно. За последний месяц прибавила 4%. Укрепление гривны должно привести к снижению стоимости горючего, но из-за роста цен на границе ценники на стелах остались на уровне, сформировался в середине сентября", - объясняет директор специальных проектов научно технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, передает "Сегодня".

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Снизить цены была, однако это не получилось произвести за внутренних проблем, добавляет эксперт.

"Проблемы с поставками остаются. Трейдеры уже закладывают их как риски в цену. Поэтому видим медленный рост. Скорее всего топливо продолжит дорожать в октябре", - говорит Геннадий Рябцев.

Тендер на поставку дизеля Укрзализныце на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским, сообщают "Наші гроші". Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 22 августа заключил 4 соглашения о поставках дизельного топлива на общую сумму 1,01 млрд грн.