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суббота, 24 августа 2019 13:15

Дизельное топливо Укрзализныце будет поставлять фирма, связанная с Коломойским

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Дизельное топливо Укрзализныце будет поставлять фирма, связанная с Коломойским

Тендер на поставку дизеля "Укрзализныце" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским, - "Наши гроші"

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 22 августа заключил четыре соглашения о поставках дизельного топлива на общую сумму 1,01 млрд. грн.

Топливо будут поставлять компании "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Глуско Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Закупки провели по сокращенной переговорной процедурой, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на пяти дизельных тендерах "Укрзализныци", а затем "Торум" обжаловал еще три тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта.

Кременчугский "Оил-Трейд 2018" днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тыс грн. впервые получил государственный подряд. Номер телефона "Оил-Трейд 2018" +380675527585 указывало на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" из орбиты Игоря Коломойского. В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. Последний раз, когда "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо, был еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

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Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.

"Глуско Украина" в начале года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Оно принадлежит швейцарской фирме "Глуско Энерджи" ( "Glusco energy SA") израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Владимира Путина.

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