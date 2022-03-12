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суббота, 12 марта 2022 14:08

Украинцам продлили действие субсидий до окончания войны

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Украинцам продлили действие субсидий до окончания войны
Субсидию будут продолжать выплачивать до завершения военного положения. Фото: pmg.ua

Правительство продлило выплату субсидий украинцам до завершения военного положения.

"Срок выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые назначались ранее, автоматически продлевается на все время военного положения плюс один месяц после его отмены. Получателям таких льгот во время действия военного положения не нужно дополнительно обращаться в органы социальной защиты населения", - сообщают в Министерстве социальной политики.

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Кроме того, усилили социальную защиту лиц с инвалидностью с детства.

"Это касается всех социальных выплат, которые предоставляются с учетом дохода. Таким образом, десятки тысяч человек с инвалидностью с детства могут получить социальную поддержку в увеличенном размере", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Бюро экономической безопасности Украины запустило бот для приема уведомлений о необоснованном повышении цен. Если известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, товары повседневного пользования или услуги, нужно сообщать об этом - @StopOverpriceBot.

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