Украинцам продлили действие субсидий до окончания войны

Субсидию будут продолжать выплачивать до завершения военного положения. Фото: pmg.ua

Правительство продлило выплату субсидий украинцам до завершения военного положения.

"Срок выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые назначались ранее, автоматически продлевается на все время военного положения плюс один месяц после его отмены. Получателям таких льгот во время действия военного положения не нужно дополнительно обращаться в органы социальной защиты населения", - сообщают в Министерстве социальной политики.

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Кроме того, усилили социальную защиту лиц с инвалидностью с детства.

"Это касается всех социальных выплат, которые предоставляются с учетом дохода. Таким образом, десятки тысяч человек с инвалидностью с детства могут получить социальную поддержку в увеличенном размере", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

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