Украинцев попросили "сливать" информацию, где резко выросли цены на жилье и продовольствие

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Бюро экономической безопасности Украины запустило бот для приема уведомлений о необоснованном повышении цен.

Если вам известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, товары повседневного пользования или услуги, сообщайте об этом - @StopOverpriceBot.

К слову, Кабмин разрешил областным военным администрациям контролировать цены на социально значимые продукты питания, лекарства, горючее.

Торговая наценка на 11 социально важных продуктов питания не может превышать 10%. Такое решение приняло правительство. В перечень продуктов, попавших под государственное регулирование цен, входят батоны, пшеничный хлеб, гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макароны украинского производства, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, подсолнечное масло, куриная тушка, яйца. С1, сливочное масло жирностью 72,5%. Впрочем, с началом войны, повсюду цены стали стремительно расти ввысь, в том числе и на социально принципиальные продукты.