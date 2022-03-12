Арестович призвал центральную и западную Украину вернуться к работе

По словам советника, у людей скоро могут закончиться деньги, если не возобновить работу. Фото: Алексей Арестович / Facebook

Регионы центральной и западной Украины, по возможности, должны вернуться к работе.

Украинцы должны помочь поддержать экономику, сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"У нас есть две проблемы: фронт и тыл. Вы сейчас – тыл. Тыл – это вторая по важности тема после фронта. Тыл – это не там, где люди отсиживаются, а тыл – там, где люди обеспечивают и работают на фронт", – отметил он.

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Советник руководителя ОП подчеркнул, что если работа и экономика не будут запущены, то "угрожает нам очень много, начиная от того, что скоро не будет ни у кого денег, запас которых - на месяц - на два у людей максимум".

"Заканчивая тем, что у нас начнет распадаться социальная ткань общества, и социальный кризис начнет превращаться в политический... Давайте возвращаться в нормальную жизнь, включая нормальную работу", - призвал Арестович.

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