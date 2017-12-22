Украинцам позволили судиться за долги по зарплате без срока давности

Чаще всего суды становятся в трудовых спорах на сторону людей. Фото: Житомир.info

Украинцы имеют право в любое время потребовать от своего работодателя выплату долга.

Неважно сколько времени прошло с момента появления долга - месяц или пять лет. Суды низших инстанций обязаны принять исковые заявления. Работник имеет право требовать от предприятия возмещения ему всей невыплаченной суммы, пишет ubr.ua.

"Если вы уволились еще год назад, но в то же время не получили последнюю зарплату, то через суд можно требовать возмещения самого долга, а также среднего заработка за время задержки расчета при увольнении. Кроме этого, можно настаивать на выплате компенсации за моральный вред, и таким же образом добавить к сумме иска около 2-5 тысяч гривен", - говорит партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В связи с ухудшением экономической ситуации в Украине становится все больше подобных споров. Чаще всего бизнес не платит людям зарплаты за финансовых проблем. Реже - через внутренние споры.

"В Украине число трудовых исков сдерживается за счет практики по уплате зарплат "в конвертах". А через минималки люди редко судятся", - отметил партнер ЮФ "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

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По словам юристов, чаще всего суды становятся в трудовых спорах на сторону людей.

"Предприятию не выгодно затягивать зарплатные споры с персоналом. Чем дольше оно будет с этим тянуть, тем больше потом заплатит, поскольку суды обычно принимают сторону работников", - прокомментировала юрист Инесса Летич.

Эксперты добавляют, если речь идет о компании, которая работает и имеет материальную базу, то еще можно рассчитывать на выплату долгов по зарплате. Но если говорить о ненадежные предприятия, то люди, скорее всего останутся ни с чем.

В то же время, судебный иск не единственная возможность добиться от предприятия выплаты зарплат. Не менее действенный способ, по словам юристов, - жалоба в Государственную службу Украины по вопросам труда. Говорят, что чаще всего ее даже не нужно подавать: достаточно лишь пригрозить руководству и оно тут же рассчитается.

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