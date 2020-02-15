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суббота, 15 февраля 2020 16:14

Украинцам пообещали рекордные цены на газ

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Украинцам пообещали рекордные цены на газ
Украинцам пообещали рекордно низкую цену на газ. Фото - УНН

Уже в феврале цена на газ в Украине будет снижена.

Рекордно низкая цена будет уже летом. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - заявил Оржель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платежки за доставку газа могут пересчитать

По словам министра, уменьшение цены на газ позволило пересмотреть тарифы на распределение газа, которые очень долго не пересматривались.

Добавил, что для того, чтоб украинцы получали газ непосредственно в домах, должна работать инфраструктура. Поэтому и разделены платежи.

Плату за доставку газа перевели в отдельную платежку, чтобы снизить нагрузку на потребителя. Платеж за доставку газа разделили на равные части на 12 месяцев. Ранее основную сумму украинцы платили зимой, когда счета росли из-за увеличения потребления газа.

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