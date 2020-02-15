Украинцам пообещали рекордные цены на газ

Украинцам пообещали рекордно низкую цену на газ. Фото - УНН

Уже в феврале цена на газ в Украине будет снижена.

Рекордно низкая цена будет уже летом. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - заявил Оржель.

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По словам министра, уменьшение цены на газ позволило пересмотреть тарифы на распределение газа, которые очень долго не пересматривались.

Добавил, что для того, чтоб украинцы получали газ непосредственно в домах, должна работать инфраструктура. Поэтому и разделены платежи.

Плату за доставку газа перевели в отдельную платежку, чтобы снизить нагрузку на потребителя. Платеж за доставку газа разделили на равные части на 12 месяцев. Ранее основную сумму украинцы платили зимой, когда счета росли из-за увеличения потребления газа.