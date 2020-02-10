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понедельник, 10 февраля 2020 10:58

Украинцам пообещали дешевый газ: когда цена упадет

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Украинцам пообещали дешевый газ: когда цена упадет
На февраль пересмотрят цену на газ. Фото: Фокус

Газ для населения может существенно подешеветь летом 2020-го.

"Летом прогнозируем существенное падение цены на газ", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, пишет "РБК-Україна".

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По его словам, цену также пересмотрят на февраль.

"Сейчас не хочу раскрывать цену на импорте, но мы порадуем потребителей", - добавил Коболев.

С налогами, транспортировкой и наценкой газзбутов украинцы по новому методу расчета в январе заплатят 5,87 грн за куб. Правда, цена не учитывает платы за распределение. Она приходит отдельной платежкой. В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа.

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Дата
10
февраля

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