Украинцам пообещали дешевый газ: когда цена упадет

На февраль пересмотрят цену на газ. Фото: Фокус

Газ для населения может существенно подешеветь летом 2020-го.

"Летом прогнозируем существенное падение цены на газ", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, пишет "РБК-Україна".

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По его словам, цену также пересмотрят на февраль.

"Сейчас не хочу раскрывать цену на импорте, но мы порадуем потребителей", - добавил Коболев.

С налогами, транспортировкой и наценкой газзбутов украинцы по новому методу расчета в январе заплатят 5,87 грн за куб. Правда, цена не учитывает платы за распределение. Она приходит отдельной платежкой. В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа.