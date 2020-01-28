Сообщили цену газа для населения в январе

В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа. Фото: zaxid.net

Нафтогаз рассчитал новую цену газа для населения по новой методике Кабмина. Без налогов, наценки газзбутов и затрат на транспортировку составляет 4,65 грн за куб.

С налогами, транспортировкой и наценкой газзбутов украинцы в январе за газ заплатят 5,87 грн за куб. Правда цена не учитывает плату за распределение. Она приходит отдельной платежкой, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срыв отопительного сезона: назвали города с проблемами

Новая цена автоматически применяться ко всем домохозяйствам. Подписывать дополнительные документы не нужно. В то же время предприятиям ТКЭ и ОСМД необходимо оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом.

Потребители, которые купили газ в рамках программы "Газовый запас", могут платить за нынешней сниженной ценой. В конце отопительного сезона им на счета вернут сэкономленные средства.

Новая методика расчета цены газа для защищенных потребителей теперь учитывает результаты торгов на крупнейшей европейской бирже TTF.