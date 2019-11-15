Украинцам пообещали дешевые кредиты на землю

Вместе с запуском рынка земли правительство хочет запустить программу льготного кредитования для малых фермеров. Фото: zik.ua

Украинцы смогут купить землю в кредит под 3-5% годовых, когда заработает рынок.

"Процентная ставка по кредитам на покупку земли будет 3-5%. Больше деталей позже", - написал в Facebook министр развития экономики Тимофей Милованов.

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Вместе с запуском рынка земли правительство хочет запустить программу льготного кредитования для малых фермеров. Часть процентов по кредитам будут компенсировать из бюджета. В следующем году на это планируется потратить 4 млрд грн.

По словам президента Владимира Зеленского, вопрос продажи сельскохозяйственной земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. В законопроекте установили правило, согласно которому к 1 января 2024 года не допускается покупка земли юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.