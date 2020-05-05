Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности

Тариф на электроэнергию планируют поднять до 1,68 грн за кВт. Фото: pixabay.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.

Об этом заявил член НКРЕКП Дмитрий Коваленко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

НКРЕКП представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЕКП, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. Сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на следующие - 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.

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Кроме того, в течение 2-5 лет НКРЕКП предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЕКП, это решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничения без компенсаций 20% их производства.

"Нафтогаз Украины" на своем сайте опубликовал цены на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2020 года. Газ будет стоить 3421,00-3929,00 грн/тыс. куб. м. без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами. В сравнении с ценами за прошлый месяц стоимость топлива уменьшилась на 14,8-15,9% в зависимости от условий.