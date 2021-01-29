Украинцам надо готовиться к резкому подорожанию хлеба

Хлеб подорожает на 10-15%. Фото: pixabay

Хлеб в Украине скоро может подорожать на 10-15%.

Причиной роста цен стало подорожание электроэнергии, которое влияет на себестоимость, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на странице Facebook.

"Существенное увеличение стоимости сырья, газа и электроэнергии для производителей хлеба и хлебобулочных изделий привело к росту себестоимости на 10-15%, которые в ближайшее время ми увидим на ценниках в магазинах", - написал он.

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В правительстве думают, как не допустить подорожания хлеба. Впрочем, через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда, это сделают не скоро.

Цена премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий вырастет на 20-25%. Причина - увеличение закупочных цен на зерновые. Кукурузу теперь продают по 7 тыс. грн за тонну, пшеницу - 7,5-8 тыс. грн за тонну.

В Украине дорожает картофель. Цены выросли на 1-2 грн. Цены на овощ различаются в зависимости от местности. Так, в западных областях продавцы просят за килограмм 7,8 грн.