В общем подорожание составило 1-2 грн. Фото: pexels.com

В Украине дорожает картофель. В супермаркетах цена за килограмм выросла до 10-12 грн.

Цены на овощ различаются в зависимости от местности. Так, в западных областях продавцы просят за килограмм 7,8 грн, сообщает ТСН.

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На юге страны его продают за 8,5 грн. В центральных регионах картофель стоит 9,5 грн/кг.

Зато цены на картофель в супермаркетах колеблются от 10 до 12 грн за кг. В общем подорожание составило 1-2 грн.

За 2020 год овощи борщового набора подешевели на 6,3 - 42,9%. Больше всего упала цена на репчатый лук - на 42,9% до 5,12 грн за кг.





