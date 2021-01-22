Украинцам начислят налог за квартиры: кто будет платить

Размер налога зависит от населенного пункта. Фото: pixabay.com

Те украинцы, у которых площадь жилья превышает "норму" кв.м, должны уплатить налог.

Это предусмотрено статьей 266 Налогового кодекса Украины. Налог платят владельцы домов от 120 кв. и квартир - от 60 кв. м, пишет Obozrevatel.

Размер налога зависит от населенного пункта. Местные власти самостоятельно устанавливают ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. 2021-го это 70,8 грн.

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Также местные власти могут увеличить "норму", за которую не платится налог. Например, брать налоги за квартиры площадью, превышающей не 60, а 70 кв. м.

До 1 июля каждому владельцу жилья с "лишними" квадратами придет квитанция. Оплатить ее нужно не позднее, чем через 60 дней с момента получения.

За 2020 год цены на жилье в Украине выросли на 8,8% в годовом измерении. Против 2019-го цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном - на 9,8%.