Украинцам хотят ввести вторую пенсию

В украинцев будет вторая пенсия. Фото: ТСН

В Украине будут дорабатывать многострадальную пенсионную реформу, а также запускать вторую часть системы выплаты пенсий.

Продумывается запуск программы выплат так называемой "второй пенсии". Данная программа предусматривает пополнение личного счета работающего украинца, который должен происходить при каждом выплате заработной платы. Распоряжаться этим счетом можно будет при достижении определенного возраста, либо в заранее определенных законодательством случаях. Соответствующее заявление в интервью сделала избранная в Верховную Раду по списку политической силы "Слуга Народа" нардеп Галина Третьякова.

К примеру, если работник относится к так называемому "второму списку" профессий, имеет стаж в тридцать пять лет официального трудоустройства, получая ежемесячно не меньше пятнадцати тысяч гривен, он будет обязан платить дополнительный взнос в пенсионный фонд. Эта сумма составит семь процентов от ежемесячной зарплаты. Однако его вторая пенсия будет составлять не менее десяти процентов от ежемесячной выплаты. Благодаря несложным подсчетам, можно выяснить, что первая пенсия для такого человека будет равняться 3,7 тысячам гривен, а вторая или дополнительная принесет еще полторы тысячи гривен. Впрочем, тут стоит учитывать еще темпы роста украинской экономики. Если она продолжит развиваться таким же темпом, сумма выплат по второй пенсии будет увеличиваться.

Эти проекты все еще нуждаются в доработке. В частности, необходимо решить целый ряд сопутствующих проблем. Главной из них является обсуждение деталей законов с украинцами, которые могут помочь устранить детали, способные сделать проекты не эффективными. Связь с обществом была потеряна из-за халатных действий правительства минувшего созыва, между тем, важно получить ответы на вопросы:

является ли задачей государства "доплата" взносов;

сумма, которую обязан заплатить работодатель;

сумма процента из зарплат, которая будет уходить в накопительные пенсии;

возраст, позволяющий начать получать пенсионные выплаты;

лица и организации, уполномоченные заниматься взносами и выплатами.

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Ранее сообщалось, что Кабмин внесет изменения в законодательство, согласно которым продолжительность отпусков увеличится, а фрилансеры получат статус трудоустроенных.