Кабмин готовит поправки в трудовой кодекс: что изменится

Кабмин внесет изменения в Трудовой кодекс. Фото: Proms

Премьер-министр Владимир Гройсман обещает нововведения для украинцев, которые работают по найму.

Кабмин внесет изменения в законодательство, согласно которым продолжительность отпусков увеличится, а фрилансеры получат статус трудоустроенных. Об этом сообщает "Сегодня".

Как отмечается, больше всего должен вырасти отпуск для воспитателей детских садов - с 42 до 56 рабочих дней, ведь их приравняли к учителям, изменив внутренние документы МЗ. По словам премьера, нововведения вступит в силу с 1 января 2020 года.

Может быть увеличена продолжительность ежегодного отпуска для всех с 24 до 28 дней, данная норма уже есть в проекте нового Трудового кодекса. Также Минсоцполитики подготовило изменения в действующий Кодекс законов о труде: предлагается ввести гибкий график работы с обеденным перерывом, который будет "плавать", узаконить право работника трудиться удаленно (сейчас - на усмотрение работодателя) и легализовать работу фрилансеров, которые сейчас часто оказываются вне правового поля.

Экперты на рынке труда одобрительно отзываются об увеличении продолжительности отпуска. Специалисты считают, что за счет этого увеличится эффективность труда. HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина отмечает, что сейчас многие специалисты по факту работают не 8 часов в день, а 10. Все потому, что их зарплата зависит от результата - количества заключенных контрактов, продукции и тому подобное.

"Это увеличивает заработок, но также приводит к профессиональному выгоранию. И часто работник приходит с недельной отпуска, не отдохнув, продолжает работать неэффективно. Поэтому даже небольшой дополнительный отпуск нужен. Исследования показали, что в прошлом году в ЕС убытки от работы лиц, которые не отдохнули, составили 17 млрд евро. Это больше, чем если бы они получили выплаты по больничным", - отметила Пашкина.

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О серьезности проблемы профвыгорания рассказала и специалист по кадрам крупного холдинга Виктория Александренко. Она предлагает решать ее не благодаря увеличению отпусков, а сокращая рабочую неделю.

"На Западе давно мотивируют сотрудников работать интенсивнее, на конечный результат, благодаря чему рабочая неделя у них становится короче. Все больше используется удаленная работа, гибкий график работы. Назрела данная проблема и у нас. Можно, конечно, увеличить отпуска, но работодатель не заинтересован в том, чтобы через длительнное отсутствие сотрудника на рабочем месте снизился выпуск продукции, упала прибыль фирмы. Поэтому другие вынуждены дольше работать за себя и за коллегу ", - подчеркнула Александренко.

Относительно узаконивания труда фрилансеров эксперты отметили, что этот вопрос решен: фрилансеры должны работать по трудовым договорам, из которых работодатель уплачивает взносы в Пенсфонд. Если же фрилансер просто получает наличные на карту, он может сам сделать такой вклад, если хочет в старости иметь пенсию. Но на практике так мало кто делает.

Как отмечается, самый длительный оплачиваемый отпуск в Европе в Финляндии - минимум 30 дней. В Великобритании 28 дней, в Польше - 26, в большинстве других стран ЕС - 25. А вот в Азии отдыхают гораздо меньше - всего 14 дней. В Индии - 12, в Китае - 10, в Таиланде - 6, на Филиппинах - 5. В Японии обычно берут не более 5-6 дней отпуска, хотя по закону имеют право на 18. В США законом не установлен оплачиваемый отпуск, но обычно работникам дают отдохнуть за счет фирмы 10-14 рабочих дней.

В Украине во втором квартале больше всего работы предлагали программистам, менеджерам по продажам и маркетологам. В десятку профсфер с наибольшим количеством вакансий вошла категория "рабочий персонал".