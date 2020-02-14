Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы

За последние 10 лет в Украине картофелем засаживали 1,35 млн га. Фото: Економічна правда

В прошлом году из-за границы Украина завезла 251 тыс. т картофеля. Это в 43 раза больше, чем в 2018-м. По сравнению с 2010 годом показатель вырос в 13 раз.

Больше всего картофеля импортировали из Беларуси, России и Казахстана, пишет ucab.ua.

"Картофель - продукт повседневного потребления украинцев. Обеспечение населения в течение года, кроме локального выращивания, все больше зависит от сберегающих мощностей. Учитывая открытость рынка, дисбаланс спроса и предложения товара быстро корректируется импортом", - говорит эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Валентина Кропивко.

За последние 10 лет в Украине картофелем засаживали 1,35 млн га. Среднегодовой урожай составляет 22 млн т. Украинцы ежегодно потребляют около 6 млн т картофеля. Оставшаяся часть урожая идет на корм, переработку и посадку.

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В 2019-м картофеля собрали на 10% меньше среднего показателя за 10 лет. Это связано с холодной весной и сухим летом. Чтобы обеспечить рынок картофелем и сбить цену на него, продукцию начали завозить из-за рубежа.

"Отечественное картофелеводство способно обеспечить население и выходить на внешние рынки с конкурентной продукцией. Необходимо наряду с гармонизацией законодательства наращивать промышленное производство и мощности для хранения картофеля. Учитывая высокую конкуренцию на внешнем рынке стоит для импортеров ввести зеркальные карантинные меры на таможне", - подытожила Кропивко.

В январе 2020-го по сравнению с декабрем 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 0,2%. В годовом измерении инфляция упала до 3,2%, передает Госстат.