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среда, 06 марта 2019 06:25

Украина заняла четвертое место в рейтинге самого дешевого интернета

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Украина заняла четвертое место в рейтинге самого дешевого интернета
В Украине почти самый дешевый Интернет. Фото: Worldwide mobile data pricing

Украина попала в перечень стран с самым дешевым мобильным интернетом, заняв четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

Первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта данных мобильных здесь стоит 0,26 доллара, свидетельствуют данные исследования Worldwide mobile data pricing, в котором оценивается стоимость услуг передачи данных в 230 странах

Среди стран СНГ, где также мобильные данные одни из самых дешевых в мире, Кыргызстан занимает второе место в рейтинге. Средний показатель в этой стране — 0,27 доллара, что опережает Казахстан, занимающий третье место с ценой 0,49 доллара за гигабайт интернета. На четвертом месте — Украина, где стоимость мобильного интернета составляет 0,51 доллара за гигабайт.

Для сравнения, наиболее дорогие мобильные данные в таких странах как: Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долл за гигабайт), Греция (почти 33 долл), Чад (23 долл), Швейцария (свыше 20 долл), Туркменистан (почти 20 долл ), Гренландия (около 17 долл), Мозамбик (около 16 долл), Португалия (14 долл), Норвегия (13 долл).

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Столичные чиновники пообещали оборудовать весь Киев бесплатным Wi-Fi. В соответствующем распоряжении предусматривается проведение конкурса среди потенциальных инвесторов.

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