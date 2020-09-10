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четверг, 10 сентября 2020 13:24

Украина занимает последние позиции в рейтинге экономической свободы

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Украина занимает последние позиции в рейтинге экономической свободы
Самим высоким уровень экономической свободы Украины был в 2011-м и 2012 году. Фото: Pixabay

В рейтинге "Экономическая свобода в мире - 2020" Украина поднялась на семь позиций со 138-го на 131-е место.

Таким образом, до сих пор остается в наиболее экономически несвободной группе и является там единственной европейской страной, свидетельствуют данные ежегодного отчета, который подготовил Fraser Institute.

Самым высоким уровень экономической свободы Украины был в 2011-м и 2012 году, но за всю свою историю страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран. Соседями по рейтингу Украины является Пакистан (129), Тунис (130) и Таджикистан (132). Мировой рейтинг возглавили Гонконг и Сингапур, а на последнем месте оказалась Венесуэла. Грузия неизменно находится в группе свободных стран с 2005 года (за исключением 2009 года). В свежей версии рейтинга она занимает 8-е место в мире.

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До 2004 года Польша находилась в третьей группе, а затем поднялась во второй квартиль (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. Однако ее позиции ухудшились, с 59-го перешла на 77-е место в рейтинге. Россия долго считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась - и она перешла с четвертого квартиля в третий, где и остается до сих пор (89-е место в мире).

Образцом среди постсоветских стран является Эстония, она неизменно находится в экономически самой свободной группе с 2000 года. А стартовала она в рейтинге со второго квартиля (преимущественно свободные страны) в результате либеральных реформ, проведенных в 1990 годы.

Издание 2020 года базируется на данных 2018 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, верховенство права и т.д.), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.

В рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020" Украина заняла 45-е место среди 131 страны. По сравнению с 2019 годом показатель улучшился на 2 позиции, сообщили в отчете исследования Global Innovation Index 2020.

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10
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