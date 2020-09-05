Украина впервые за много лет отправила груз зерна в Саудовскую Аравию

Впервые за 12 лет Украина поставит пшеницу в Саудовскую Аравию. Фото: pexels.com

Украинская компания отправила грузовое судно с 60 тыс. т пшеницы из морпорта "Черноморск" в Саудовскую Аравию.

Это первая поставка за 12 лет, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Континентал Фармерз групп" вместе со своим акционером - Saudi Agricultural Investment and Livestock Company - выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщикам Saudi Arabia Grain Organization, на поставку 60 тыс.тонн пшеницы", - говорится в сообщении.

"Я уверен, что это безусловно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии по Украине", - сообщил гендиректор "Континентал Фармерз групп" Георг фон Нолкен.

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Посол Саудовской Аравии в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах.

В конце сентября фермеры начнут полноценную озимую посевную. Продлится до конца октября. Однако агрономы жалуются, что из-за сухой погоды летом, удачных посевов может не быть.