Украина впервые за много лет отправила груз зерна в Саудовскую Аравию

Украинская компания отправила грузовое судно с 60 тыс. т пшеницы из морпорта "Черноморск" в Саудовскую Аравию.
Это первая поставка за 12 лет, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Континентал Фармерз групп" вместе со своим акционером - Saudi Agricultural Investment and Livestock Company - выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщикам Saudi Arabia Grain Organization, на поставку 60 тыс.тонн пшеницы", - говорится в сообщении.
"Я уверен, что это безусловно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии по Украине", - сообщил гендиректор "Континентал Фармерз групп" Георг фон Нолкен.
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Посол Саудовской Аравии в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах.
В конце сентября фермеры начнут полноценную озимую посевную. Продлится до конца октября. Однако агрономы жалуются, что из-за сухой погоды летом, удачных посевов может не быть.
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