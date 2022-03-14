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Спецтема: Война России против Украины

Украина требует создания счета в ЕС для выплаты репараций Россией

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Украина требует создания счета в ЕС для выплаты репараций Россией
Фото: pixabay.com

Украина настаивает на создании отдельного счета в Евросоюзе, на который России будут поступать средства за газ и нефть.

Затем деньги направят на восстановление экономики Украины и репарации, заявила член украинской делегации для участия в устных слушаниях Международного суда ООН в Гааге Лана Зеркаль в эфире "ТСН".

"Мы занимаемся тем, чтобы создать прецедент в платежах и аккумулировать деньги, которые сейчас идут в РФ. Чтобы эти средства перестали поступать на российские счета, а были аккумулированы на специальном счете в ЕС. Чтобы Россия не получала их. А также для того, чтобы Российская Федерация была наказана и оплатила в полной мере за все преступления, которые она совершает в Украине", - сказала она.

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Счет открывается европейскими государствами, которые сейчас получают от РФ энергоносители, на основании санкций ЕС.

"Вместо того, чтобы поступать в РФ, а по подсчетам самих европейских государств, это почти миллиард долларов в месяц, эти деньги откладываются на специальном счете и потом... сумма будет поступать в Украину", - добавила она.

Группа следователей Международного уголовного суда в Гааге выехала в Украину для расследования коллективного международного иска 39 стран против России по поводу ее военных преступлений. Главный прокурор трибунала Карим Хан сказал, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.

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