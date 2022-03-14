Гаагский суд получил ответ от России по иску Украины о геноциде

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Международный суд в Гааге в Нидерландах получил ответ от России по иску Украины о геноциде. Наша страна считает, что в РФ исказили понятие "геноцид" – президент Владимир Путин употребил это слово в обращении перед началом военной агрессии в Украине.

Об этом говорится на сайте суда.

В России заявили, что Путин использовал понятие "геноцид" не как определение, данное Конвенцией о геноциде, а как "понятие международного обычая или национального законодательства". Однако это понятие определяется одинаково во всех случаях.

РФ заявляет, что якобы основывала свои действия на нормах Устава ООН о праве на самооборону и праве наций на самоопределение. Или имелось в виду "нации" "ЛНР" и "ДНР", не уточнялось.

Агрессор утверждает, что суд не может рассматривать вопрос законности применения им силы в Украине, потому что он вроде бы не подпадает под его юрисдикцию.

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Украина настаивает на том, что Россия уродует понятие "геноцид", чтобы оправдать свою агрессию против украинского народа. Наша сторона сообщила трибуналу, что ни одного геноцида на территории Донецкой и Луганской областей не проводилось. Соответственно, Москва не имеет права использовать это понятие как основание для начала военной агрессии.

"Украина заявляет, что Россия фактически злоупотребляет конвенцией о геноциде как повод для проведения военной операции. Россия считает, что цель Украины – уничтожение ничем не подтверждаемого русскоязычного населения", – говорится в сообщении.

Наша сторона напомнила суду, что смерть гражданских лиц не может считаться геноцидом в отсутствие доказательств уничтожения этнической группы. А также и то, что русскоязычные жители Мариуполя, который сейчас уничтожает Россия, не поддерживают действия РФ, которая вроде бы планирует "защитить народ Донбасса от геноцида".

Согласно этому, Киев просит суд в Гааге потребовать от РФ немедленного прекращения боевых действий в рамках обеспечительных мер.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.