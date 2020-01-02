Украина рекордно сократила госдолг

В конце 2020-го отношение долга к ВВП должно составлять 45,3%. Фото: Економічна правда

Размер госдолга Украины опустился ниже 50% ВВП.

Это произошло впервые с 2013 года, сообщила прессслужба Министерства финансов.

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В прошлом году государственный и гарантированный государством долг сократился с 71,8% в 2017 году до 60,9% от ВВП. На 31 декабря 2018-го составил $78,32 млрд, или 2,169 трлн грн.

В конце 2020-го отношение долга к ВВП должно составлять 45,3%. На конец 2024 года - 40%.

Верховная Рада 14 ноября во втором чтении и в целом одобрила законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". Полномочия по формированию и реализации управления государственным долгом и гарантированным государством долгом полностью перешли в компетенцию Минфина.