В Украине заработает Долговое агентство: чем будет заниматься

Долговое агентство сможет комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом. Фото: argumentua.com

В Украине создадут Долговое агентство. Верховная Рада 14 ноября во втором чтении и в целом одобрила законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Решение поддержали 282 нардепа. Таким образом полномочия по формированию и реализации управления государственным долгом и гарантированным государством долгом полностью перешли в компетенцию Минфина, сообщила пресс-служба министерства.

Долговое агентство как отдельный центральный орган исполнительной власти не будет зависеть от политических факторов. Это увеличит доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе.

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Агентство сможет комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом. Кроме того, использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью, применяя современные рыночные инструменты. Это будет способствовать эффективному использованию временно свободных средств с формированием дополнительных доходов бюджета.

Похожая модель управления государственным долгом успешно функционирует в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 279 нардепов. Доходы государственного бюджета запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы — 1,108 трлн грн. Дефицит составит 2,09% валового внутреннего продукта.