Рада приняла госбюджет-2020

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2020 год.

"За" проголосовали 279 нардепов.

Доходы государственного бюджета запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы — 1,108 трлн грн. Дефицит составит 2,09% валового внутреннего продукта.

Курс гривны будет около 27 за доллар. На социальную сферу, в частности, пенсии и субсидии планируют выделить 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в этом году. На здравоохранение — 113,3 млрд грн, на дорожную инфраструктуру — 73,7 млрд, на образование — 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность увеличили до 254,8 млрд грн, 130 из которых — Министерству обороны.

Минимальная зарплата прописана в размере 4723 грн, ныне - 4173 грн.

Средний курс гривны относительно доллара планируют на уровне 27.

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Верховная Рада поддержала проект бюджета в первом чтении 18 октября. Тогда главную смету страны поддержали 255 нардепов.