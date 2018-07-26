Украина продаст 44 месторождения газа на аукционе

Украина продаст месторождения газа на электронном аукционе. Фото gs.fm

В Украине подготовили 44 месторождения газа, общие запасы которых составляют 150 миллиардов кубометров газа, для продажи через электронные аукционы.

"Сегодня мы примем решение об открытии информации о геоданные, о проведении аукционов. У нас уже подготовлено 44 земельные участки с запасами 150 миллиардов кубометоів газа, которые требуют инвестиций и технологий", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, сообщает "Громадське".

Ранее в компании Укргаздобыча сообщало о останова Коломакского газового месторождения из-за отсутствия опубликованного постановления Кабмина, которое позволит компании получить продление разрешения на добычу газа. Кроме этого там отметили, что могут остановить еще 38 газовых месторождений.

Накануне Нафтогаз сообщил, что в июне 2018 года планирует начать закупать украинский газ у частных газодобывающих компаниях.

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Основная причина подорожание автомобильного газа - увеличение стоимости на российском рынке. В Украину топливо импортируется как непосредственно с РФ, так и через Беларусь.