Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита российского газа

"Северный поток-2" планируют достроить в этом году. Фото: Reuters

В случае отсутствия транзита газа из России Украина будет терять не менее $1,5 млрд в год.

Об этом заявила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями оператора ГТС Ольга Белькова, передает "РБК-Украина".

"Больше волнует, что в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента", - сказала Белькова.

"Северный поток-2" планируют достроить в этом году. Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

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В Германии обсуждают, каким образом можно будет возместить Украине финансовые потери, которые она испытывает в результате запуска российского газопровода "Северный поток-2". Такой шаг Германии стал одной из причин исключения, который США предоставили с санкционного режима зарегистрированной в Германии компании, на 100% принадлежащей российскому Газпрому и строящей газопровод, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.