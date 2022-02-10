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четверг, 10 февраля 2022 14:14

Украина почти вдвое сократила потребление газа в начале февраля

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Украина почти вдвое сократила потребление газа в начале февраля
Наблюдается тенденция к уменьшению потребления газа. Фото: ukranews.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-брифинг по поводу текущего состояния прохождения отопительного сезона. Видео брифинга можно посмотреть здесь.

Оценивая текущую работу энергосистемы, министр заверил, что ситуация стабильна.

"Работают 15 блоков атомных электростанций. И есть резерв мощности для замещения любой генерации в случае необходимости. Пересмотрены ремонтные площадки в работе энергоатома, и сейчас они будут оптимизироваться, чтобы обеспечить максимальную нагрузку на следующий месяц", - заверил министр.

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Также Галущенко сообщил, что в Украину же зашли 15 судов с энергетическим углем. В феврале-марте еще планируется ввезти 700 тысяч тонн угля.

"Идет стабильный рост угля на складах. На сегодняшний день там находится 841 тыс тонн, что дает возможность спокойно пройти отопительный сезон", - отметил чиновник.

"Что касается газа, наблюдается тенденция к уменьшению его потребления, - сообщил министр энергетики. - Если сравнить первую неделю февраля с соответствующим периодом прошлого года, то мы потребили 350 млн кубов газа, что почти в два раза меньше, чем в прошлом.

Коммунальные предприятия, которые предоставляют услуги теплоснабжения жителям городов, заявили, что с февраля у них могут закончиться деньги для оплаты компании "Нафтогаз Украины" поставок газа.

Как говорится в сообщении ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" (дочка "Нафтогаза") отказывается увеличивать объемы природного газа, которые теплокоммунэнерго могут получить по фиксированной цене 7,42 грн за кубометр (для производства тепла для потребностей населения), и по цене 16,39 грн (газ для производства тепла для потребностей бюджетных организаций). В результате теплокоммунэнерго вынуждены покупать недостающий газ по рыночной цене, которая в январе составляет 40 грн за 1 куб. м.

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Дата
10
февраля

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