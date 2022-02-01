Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование

Ахметов – самый богатый в Украине. Его состояние оценивают в $7,6 млрд. Фото: Getty Images

Компания Dtek energy олигарха Рината Ахметова накапливала деньги на счетах в момент, когда на теплоэлектростанциях стремительно падали запасы угля.

Об этом сообщили журналисты Bihus.info.

Менеджмент компании ДТЭК объяснял невыполнение условий по минимальным запасам угля на ТЭС отсутствием оборотных средств. Но данные по отчетности самой компании свидетельствуют – деньги были.

К концу июня прошлого года на счетах нидерландской "Dtek energy B.V" было $14 млн (или 388 млн грн), а уже к концу сентября - $51 млн (или более 1,3 млрд грн).

Компания является совладелицей "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Дніпроенерго" и "ДТЕК Східенерго", владеющих теплоэлектростанциями.

В этот же промежуток времени начали быстро падать запасы угля на украинских ТЭС, о чем заявляли в национальной энергетической компании Укрэнерго, отвечающаей за бесперебойную работу энергосистемы.

Украинские ТЭС обязаны обеспечивать гарантированные (минимально необходимые для работы) запасы угля. Это часть лицензионных условий. За их нарушение на компанию налагается штраф (1,7 млн грн).

В ДТЭК говорили, что у них не было оборотных средств на покупку угля. Судя по средствам на счетах компании, эта версия вызывает сомнения, пишут журналисты.

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По данным Бізнес.Цензор, за 10 месяцев сожгли 1,5 млн. тонн угля для продажи электроэнергии в Европу. Это более 10% от общего объема сожженного компанией угля в год. А их ТЭС при этом стояли с полупустыми складами.

В то же время в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в прошлом году заявляли о давлении со стороны ДТЭК и ее лоббистов. На энергетическом рынке говорят, что давление осуществлялось для увеличения цены на электроэнергию путем отмены ограничения максимальной цены – так называемых прайскепов.

С такими же просьбами в комиссию обращался министр энергетики Герман Галущенко.

Результатом таких обращений, похоже, стало неоднократное повышение прайскепов комиссией НКРЭКУ в обеих торговых зонах: в ОЭС (объединенная энергетическая система, соединяющая восемь региональных электроэнергетических систем) Украины – до 2 грн за кВт/ч ночью и 4 грн за кВт/ч днем и на "Янтарном энергоострове" - до 1,65 грн за кВт/ч ночью и 3 грн днем.

В самой комиссии НКРЭКУ говорят, что компания просила значительно большего повышения предельной цены.

"Надо пошантажировать власть? Сделаем вид, что авария на ТЭС", – пишут журналисты.

ДТЭК контролирует около 70% тепловой генерации. ТЭС нужны в энергосистеме, в первую очередь в пиковые часы потребления для маневрирования крупнейших производителей энергетики АЭС.

Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх купил виллу на Лазурном побережье во Франции стоимостью €200 млн или 5,3 млрд грн.