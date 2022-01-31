Угроза холодных батарей. Почему тепловики заговорили о банкротстве

Производители тепла заговорили о кризисе. Фото: times.kharkiv.ua

Текущий отопительный сезон обернулся большими проблемами для всего энергетического комплекса страны. Высокие цены на газ и дефицит угля для ТЭС ставят под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев.

Кроме того, кризис существенно ослабил энергокомпании финансово. По словам исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, цена прохождения текущего отопительного сезона – полное вымывание оборотных средств не только из "Нафтогаза Украины", который вынужден продавать населению газ по низкой цене, но и у компаний "Укрэнерго", "Энергоатома", государственных энергетических компаний. "Энергокомпании проходят сезон с пустыми счетами, поэтому уже не будет средств на закупку топлива для следующего сезона", – сказал он Gazeta.ua.

Тепловики — в кризисе

Одними из первых заговорили о кризисе производители тепла. Коммунальные предприятия, которые предоставляют услуги теплоснабжения жителям городов, заявили, что с февраля у них могут закончиться деньги для оплаты компании "Нафтогаз Украины" поставок газа.

Как говорится в сообщении ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" (дочка "Нафтогаза") отказывается увеличивать объемы природного газа, которые теплокоммунэнерго могут получить по фиксированной цене 7,42 грн за кубометр (для производства тепла для потребностей населения), и по цене 16,39 грн (газ для производства тепла для потребностей бюджетных организаций). В результате теплокоммунэнерго вынуждены покупать недостающий газ по рыночной цене, которая в январе составляет 40 грн за 1 куб. м.

Это приводит к тому, что теплоснабжающие предприятия в Виннице и Херсоне, а также городах Желтые Воды, Миргород, Теплодар, Нововолынск, Каменец-Подольский, Шепетовка и Староконстантинов уже по итогам января не смогут рассчитаться с "Нафтогаз Трейдинг" за потребленный газ. Поэтому уже с 1 февраля теплокоммунэнерго в этих городах могут быть переведены на поставщика "последней надежды", который сможет поставлять газ только два месяца, и по рыночной цене.

Поставщики тепла заявляют, что стали заложниками ситуации

Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" сообщила, что с 1 января этого года на поставщика "последней надежды" уже переведен такой крупный поставщик тепла, как КП "Харьковские тепловые сети", а также поставщик поменьше — КП "Лисичансктеплосеть".

Поставщики тепла заявляют, что стали заложниками ситуации, очутившись образно говоря, между молотом и наковальней. С одной стороны, затраты на приобретение газа у них выросли, с другой — тарифы на тепло остаются "политическими", то есть — на экономически необоснованном низком уровне. Компенсировать рост затрат на газ оказалось просто не из чего.

"Это означает банкротство и лишение ТКЭ любых перспектив развития, модернизации, повышения энергоэффективности тепловой инфраструктуры, что в начале приведет к разрушению системы централизованного теплоснабжения в отдельных городах Украины, а в конечном результате — в стране в целом", — рисует Gazeta.ua мрачную картину будущего президент "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

Больше дешевого газа не дадут

Однако невзирая на апокалиптическую картину, которую нарисовала ассоциация, увеличивать объемы дешевого газа тепловикам власть, по всей видимости, не собирается. Неоднократные обращения "Укртеплокоммунэнерго" к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и Верховной Раде на эту тему ранее остались без ответа.

"Нафтогаз Украины" также ответил отказом тепловикам на просьбу увеличить лимиты дешевого газа, заявив, что объемы помощи и так весьма значительные.

"Национальная компания "Нафтогаз Украины" обеспечивает ресурс газа для нужд населения по цене, которая в разы меньше текущей спотовой цены, в объемах, которые соответствуют среднестатистическим за последние три года. Это десятки миллиардов гривен помощи общинам каждый месяц. Некоторым общинам нужно еще больше помощи, мы понимаем. Но возможности национальной компании, к сожалению, не безграничны", – прокомментировал на странице "Укртеплокоммунэнерго" в Facebook просьбу ассоциации руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.

При этом он намекнул, что теплокомунэнерго следовало бы повнимательнее проанализировать, нет ли у них самих злоупотреблений, связанных с дешевым газом для населения и бюджетных организаций, а именно – используется ли этот газ строго по назначению.

Директор аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко также считает, что аппетиты теплокоммунэнерго могут быть завышены и не обоснованы. По его словам, они получают дешевый газ в объеме среднего показателя за последние три года. Но он напомнил, что из трех последних лет только одна зима была холодная, две других — теплые. И нынешняя зима не так холодна, чтобы требовались значительно большие объемы газа для производства тепла. "На первый взгляд, им должно хватить лимитов, которые выделяет "Нафтогаз". Поэтому Министерству энергетики следовало бы проверить, какие объемы газа тратятся и на какие цели", — сказал он Gazeta.ua.

Сергиенко уточнил, что в сфере производства тепла всегда был один спекулятивный момент: тяжело разделить тепло, которое теплокоммунэнерго поставляют населению за счет дешевого газа, и — тепло для бизнеса, на производство которого используется газ, закупленный по рыночной цене.

Долги погасят всем миром

Хотя тепловики и предупреждают о кризисе, остановкой теплоснабжения это не грозит. Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк напомнил, что украинское законодательство запрещает отключать от газоснабжения теплокоммунэнерго посреди отопительного сезона.

За долги теплокомунэнерго заплатят все налогоплательщики

Поэтому даже если ТКЭ перейдут на поставки газа от поставщика "последней надежды" по рыночной цене, это только приведет к значительному росту их задолженности за газ. А в последствии эти долги коммунальных теплокоммунэнерго будут погашены или за счет местных бюджетов, или за счет целевой дотации правительства, как это было в конце прошлого года. Но в случае погашения долгов за счет госбюджета это будет означать, что за долги теплокомунэнерго заплатят все налогоплательщики, то есть — даже те, которые централизованным отоплением не пользуются.

Есть еще третий источник погашения долгов – за счет повышения тарифов на тепло в будущем. Пока такое повышение сдерживается властями, которые пообещали, что тарифы этого отопительного сезона не будут расти.

Например, как рассказал Gazeta.ua председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в январе повысили тариф на тепло, которое поставляет компания "Сумытеплоэнерго", но через несколько дней это решение было отменено, как незаконное.

Но когда перед следующим отопительным сезоном ТКЭ в большинстве городов начнут угрожать, что за неимением средств они не смогут включить отопление, власти могут оказаться более уступчивыми.

Пока же отдельные ТКЭ прибегают к уловкам, чтобы хоть как-то взыскать с потребителей немного больше денег. В частности, пользователи услуг могут увидеть в платежках строку "рекомендуемый платеж" или что-то вроде этого, в котором будет фигурировать дополнительная сумма к оплате. Олег Попенко привел пример, когда теплоэнерго во Львовской области пыталось безосновательно взыскать с жильцов домов платеж за обслуживание внутридомовых сетей. Поэтому советует потребителям внимательнее изучать квитанции, чтобы четко понимать, за что именно они платят деньги.