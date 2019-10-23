Украина отличилась самой низкой покупательной способностью в Европе

В тройку стран с самой низкой покупательной способностью входит Украина, Молдова и Косово. Фото: Кореспондент

В Украине самая низкая покупательная способность в Европе.

Европейцы после уплаты обязательных платежей в среднем тратят 14 739 евро на человека в год. Украинцы - 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем среднестатистический житель Лихтенштейна, говорится в исследовании GfK.

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Так, в рейтинге компании последнее место по уровню покупательной способности заняла Украина. Лидером стал Лихтенштейн. Средняя покупательная способность составляет 67 550 евро. В Швейцарии в год на человека в среднем тратят 42 067 евро, Люксембурге - 35 096 евро.

Кроме Украины самая низкая покупательная способность в Молдове и Косово.

В Украине самые низкие цены в Тернопольской области. Там дешевле всего по стране стоит хлеб, мясо, молоко, овощи и крупы.

Самый дешевый бензин продают в Черниговской области. Сигареты - в Запорожской. Как правило, цены ниже в тех областях, где маленькие зарплаты.